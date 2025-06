La missione di Gasp: "Roma, insieme si può"

[...] Vedere Ranieri nelle vesti di padrone di casa nella foto che ufficializza l'era Gasperini a Trigoria, con tanto di maglia 2028 a ricordare il triennale [...] sottoscritto dal nuovo tecnico, non è da sottovalutare. Sì, perché parte l'era Gasp ma inizia ufficialmente anche la new era di Claudio, da ieri più di un consigliere senior. [...] Ranieri è ormai a tutti gli effetti il dg occulto della Roma, il garante per la piazza ma soprattutto per i Friedkin. [...] Parola dunque al tecnico di Grugliasco: "Ho impressioni positive, non conoscevo il centro di Trigoria ed è meraviglioso. Al meglio per chi vuole lavorare in un certo modo". [...]

Poi Gasp [...] scende nello specifico per spiegare la sua scelta: "La Roma ha una grande passione dietro - ribadisce - che vuole raggiungere dei grandi traguardi. E ci sono tutte le condizioni perché c'è una proprietà molto forte, che ha voglia di far crescere il club e di portarlo a livelli alti". [...] Non si avventura in endorsement nei confronti di una piazza che lo ha accolto sì con curiosità e rispetto ma non certo con l'entusiasmo che ad esempio seguì l'annuncio di Mourinho o di De Rossi. [...] E anche qui Claudio era stato buon profeta: "Magari all'inizio non piacerà a tutti ma mi piacerebbe che quando andrà via i tifosi fossero dispiaciuti". [...] Bisognerà dargli tempo. A Bergamo iniziò con 4 sconfitte nelle prime 5 gare. A Roma 9 anni non li avrà, è il primo a saperlo. Concediamogli però almeno 9 settimane per capire dove si trova. [...]

(Il Messaggero)