La fascia destra è senza padrone. La Roma guarda a Giay e Molina

Per costruire una Roma a immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini, saranno fondamentali esterni capaci di contribuire con un buon numero di gol e assist. (...) Nelle ultime cinque stagioni, gli esterni allenati da Gasperini all'Atalanta hanno prodotto 45 reti, a fronte delle 25 realizzate dai giocatori di fascia giallorossi nello stesso periodo.

Il primo nome sulla lista è quello di Agustin Giay, talentuoso argentino classe 2004 (...), che ha come modello Javier Zanetti. Su di lui ci sono anche Napoli e Benfica, con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il Palmeiras, attuale club di Giay, mira a massimizzare l'incasso (...). Gasperini apprezzava già il giocatore ai tempi dell'Atalanta per la sua duttilità, potendo agire anche come centrale di destra. (...) Il club brasiliano, però, pone un ostacolo: nessuna cessione prima del Mondiale per Club (...).

Un altro profilo gradito per la fascia destra è Molina dell'Atletico Madrid, ma la richiesta degli spagnoli (non meno di 30 milioni) è elevata. Questa zona del campo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione: Saud è nel mirino di club francesi (Lens, Tolosa, Reims), mentre la permanenza di Celik (contratto in scadenza nel 2026) è incerta, con il Fulham che potrebbe tornare alla carica dopo il mancato trasferimento di gennaio.

Discorso diverso per Rensch: l'olandese, arrivato a gennaio su forte indicazione di Ranieri, è determinato a dimostrare il suo valore ed è convinto di poter crescere con Gasperini. (...).

Se la corsia destra è in fermento, a sinistra Gasperini ripartirà da Angeliño. Rimane in sospeso, invece, la trattativa con l'Inter per Zalewski. Il cambio di allenatore in casa nerazzurra (...) ha modificato lo scenario. L'Inter ha tempo fino al 18 giugno per esercitare il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.

(Messaggero)