La carica di Gasperini: "Una sfida importante, qui c'è entusiasmo"

"Ho bisogno di sfide importanti". Gian Piero Gasperini si presenta così alla Roma, con una frase che racconta il senso della sua scelta e inaugura una nuova pagina per il club giallorosso. [...] Il comunicato della Roma ha ribadito con chiarezza la linea della società: "La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che sia l'uomo giusto per questo incarico". [...] Una scelta convinta da parte dei Friedkin, maturata con il supporto di Ranieri. [...]

Gasperini, che porterà con se 4 collaboratori storici - il vice Tullio Gritti, i preparatori Borelli e Boccolini, e Mauro Fumagalli - ha poi spiegato le ragioni del sì alla Roma: "Ci sono tutte le condizioni: una proprietà forte, una figura come Ranieri che è una garanzia per la piazza, e un direttore sportivo giovane ma già molto competente". [...] Sul piano tecnico, un'idea chiara di calcio: "Le mie squadre hanno sempre giocato con intensità, aggressività, tanti gol. Cerchiamo sempre di farne uno in più degli altri". E sull'ambiente: "So che Roma è uno stadio sempre pieno, con grande entusiasmo. La prima cosa sarà cercare di portare i tifosi dalla nostra parte". [...]

(corsera)