La carica dei 32mila: abbonamenti boom per i tifosi romanisti

[...] In attesa del primo acquisto sul mercato, con il club ancora impegnato a vendere per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, i tifosi giallorossi continuano a scegliere la Roma sulla fiducia. E il dato dei rinnovi per la prossima stagione lo dimostra: 32.000 tessere sono state già sottoscritte, più di quanto avvenuto un anno fa (erano 31.600), con ulteriore margine di crescita nei giorni finali della prima fase. [...]

La campagna abbonamenti proseguirà in tre fasi. Fino alle 12:59 di domani sarà possibile rinnovare confermando o cambiando il proprio posto. Dalle ore 14 si aprirà una finestra di rinnovo senza garanzia del posto. Poi dal 3 luglio sarà il turno degli oltre diecimila tifo si iscritti alla waiting list per assicurarsi un abbonamento ancora in prelazione. La vendita libera scatterà dalle ore 16 del 4 luglio. Per la nuova stagione è stato introdotto anche un servizio aggiuntivo: la "rivendita personale", che consentirà di cedere il proprio posto a un amico o familiare tramite un'app dedicata. [...]

(La Repubblica)