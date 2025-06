Koné a tutto Gasp: garanzia al centro

A Trigoria, uno dei pochi punti fermi si chiama Manu Koné. Mercato permettendo. [...] La sua prima stagione in Italia ha attirato le attenzioni di decine di club europei. [...] Gian Piero Gasperini ripartirà da lui per ristrutturare un reparto che perde pezzi. Da Paredes sempre più vicino al Boca Juniors [...] a Pellegrini spesso infortunato e poco decisivo. Cristante, invece, ha dato segnali positivi nelle ultime gare della stagione. [...] Ma non basta, perché a centrocampo servirà almeno un titolare per non gravare per un intero anno sempre sugli stessi. Nel suo 3-4-2-1 sono necessari due centrocampisti centrali dinamici in grado sia di pressare alto sia di coprire ampie porzioni di campo. [...]

Il francese rientra in questo identikit e può giocare davanti alla difesa. [...] Per il momento è certo di restare alla Roma, così come Pisilli. [...] L'ex Atalanta è stato scelto anche per questo motivo, dare valore a calciatori che altrimenti rischiano di perdersi o di essere ceduti in piazze minori pur di giocare. [...] Per costruire una squadra competitiva, oltre a un centrocampista, saranno necessari un centrale difensivo, due esterni e una punta (qualora Dovbyk dovesse essere ceduto). In mezzo al campo piace O'Riley che proprio l'estate scorsa è stato vicino all'Atalanta. [...] Per l'attacco ci sono Woltemade, Lucca e Krstovic, mentre sulla fascia si sta seguendo De Cuyper. [...]

(Il Messaggero)