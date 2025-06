Kessié chiama Gasp. Ritorno di fiamma per un fedelissimo: la Roma in agguato

Immaginarlo accanto a Manu Koné in un nuovo centrocampo di forza, spinta e piedi buoni fa già sognare i tifosi della Roma. Perché lui è Franck Kessié, il "generale", e non ha bisogno di particolari presentazioni. [...] Dopo due anni di Arabia, il mediano vorrebbe tornare protagonista in Italia e il percorso per riportarlo in Serie A non è poi così stretto e impervio per il club giallorosso. Se il prezzo del suo cartellino (che si aggira attorno ai 14 milioni di euro) non sarebbe affatto proibitivo, un ostacolo di sicuro sarebbe però costituito dall'ingaggio del giocatore. [...]

Ma proprio in forza del suo desiderio di tornare a correre per Gasp, Kessié sarebbe disponibile anche a dimezzarsi lo stipendio. [...] I contatti sono già avviati in attesa di un'accelerata che potrebbe svilupparsi dal primo luglio. [...] Kessié costituirebbe a 28 anni una figura di sicuro affidamento. Un pilastro. [...] Un giocatore versatile e abituato a resistere alle pressioni, decisivo nelle gare che contano come ha dimostrato segnando un gol nella finale nell'ultima edizione della Champions League asiatica. [...] Un ritorno di fiamma che ha tutti i presupposti per diventare un bel romanzo.

(gasport)