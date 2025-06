Juventus: il no a Massara che era pronto al sì. E così la Roma ne ha approfittato

Gian Piero Gasperini in panchina, Frederic Massara come direttore sportivo: la Roma ha deciso, la Juve ha scelto invece di lasciar andare. (...) In questo senso, il nome di Massara aveva messo tutti d'accordo, fino a giungere a un accordo praticamente chiuso, solo da ratificare a Torino e con un ultimo ok da parte del neo dg Comolli. Mai arrivato, però. Il direttore si è infatti fermato prima dell'ultima telefonata, quasi al fatidico momento in cui a mancare sono le firme ma non le convinzioni. (...) L'ex Milan era in pole soprattutto per la capacità di gestione dei rapporti con lo spogliatoio e per le evidenti intuizioni di mercato, dalle quali i rossoneri avevano trovato uno scudetto ben prima di mettere in discesa il progetto per il ritorno al vertice. Ecco, questo piaceva davvero di Massara: la capacità di essere un acceleratore. Nelle trattative. Sul campo. Nelle relazioni interpersonali. E questo ha convinto in fondo la Roma, separata dall'uomo dei numeri e cioè Ghisolfi, e tornata ad affidarsi a chi valuta ancor prima le persone per capire le affinità con un certo tipo di progetto. (...)

(tuttosport)