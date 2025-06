Juve, lo hai sentito Gasp?

[...] Servirà del tempo per sapere se Gian Piero Gasperini ha avuto la "sensazione" giusta, ma per la dirigenza e la squadra della Juventus, non è questo il punto. Il punto è quale idea il mondo del calcio ha, oggi, del club. Che percezione ha della sua solidità e della credibilità delle sue ambizioni. Se un allenatore preferisce la Roma alla Juventus e lo fa - badate bene - su base razionale e non emotiva, la Juventus ha un problema. E questo senza che la Roma e i suoi tifosi si offendano (anzi dovrebbero essere orgogliosi), perché negli ultimi quindici anni la Juventus ha vinto 9 scudetti, 6 coppe Italia, 5 supercoppe italiane, disputato due finali di Champions e avuto in rosa campioni di livello planetari; la Roma ha vinto una Conference League. Le parole di Gasperini devono, però, far capire a Damien Comolli e Giorgio Chiellini e tutti quelli che stanno sotto (e perché, sopra) da "dove" devono ripartire e "cosa" devono costruire. [...]

(G. Vaciago - Tuttosport)