Italia senza Baldanzi sfida la Spagna

IL TEMPO (A.D.P) - Ultimo impegno della fase a gironi per l'Italia, che è già certa di approdare ai quarti. Stasera il big match con la Spagna metterà in palio il primo posto del gruppo A (21, Rai 2), condiviso con Romania e Slovacchia.

Due vittorie in altrettante gare per italiani e spagnoli che a Trnava cercheranno di chiudere il girone in vetta per poi affrontare la seconda del gruppo B (il maggior numero di gol segnati - 5 contro i 2 degli Azzurrini - permette alla rosa di Santi Denia di poter contare su due risultati su tre).

«Giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto - sottolinea alla vigilia Nunziata - ci teniamo a chiudere in testa il girone». Il et poi annuncia qualche cambio: «Farò qualche variazione - conferma sperando di recuperare Baldanzi per i quarti - abbiamo quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti, ndr) e qualcuno che ha giocato due partite e ha bisogno di riposo. I 23 ragazzi che ho portato sono tutti ottimi calciatori, quella che giocherà sarà la formazione migliore». Probabile l'impiego di Fazzini dal 1', visto il suo recupero da un problema fisico.