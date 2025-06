Intrigo d'Arabia. Angelino in attesa

IL TEMPO (L. PES) - Angelino vola in Arabia. Anzi no. A poche ore dalla chiusura della mini finestra di mercato dedicata alle squadre che prenderanno parte al Mondiale per Club (gong stasera alle 20) non pito mancare un intrigo che, in questo caso, tiene sul filo la Roma e il suo calciatore. Sembrava tutto fatto tra i giallorossi e l'Al-Hilal (guidato da qualche giorno a questa parte da Simone Inzaghi) con un accordo trovato sulla base di un corrispettivo fisso da 23 milioni più 3 di bonus. Cosi come con l'esterno giallorosso con un ricco contralto da circa 10 milioni a stagione. Un aereo del club arabo era pronto a partire per portare Angelitio a Parigi per visite e firma, salvo poi mettere tutto in standby. Il motivo? Al di la di alcune proteste social dei tifosi della squadra di Riad, la prima scelta degli arabi è sempre stata Theo Hernandez, che pero continua a rifiutare le proposte in attesa dell'accordo tra Milan e Atletico Madrid. Ma l'Al-Hilal non molla e fino alla tarda serata di ieri ha continuato ad alzare la proposta per il francese. Una situazione che ha rimandato it viaggio del laterale spagnolo verso la capitale francese. Entro stasera deve arrivare la decisione definitiva del club arabo, con la trattativa che nonostante il pesante rallentamento non è ancora tramontata. La Roma resta in attesa e ancora non affonda per l'eventuale sostituto. La partenza di Angelino sarebbe avallata anche da Gasperini che nel ruolo preferirebbe un altro tipo di profilo (Gosens, per ora, è solo un'idea, nessun contatto con Fiorentina o entourage), certamente piu fisico. Inoltre l'eventuale cessione del terzino rappresenterebbe per le casse giallorosse un'importante plusvalenza visto che soltanto un anno fa era stato acquistato a titolo definitivo per appena 5 milioni di euro. Nel frattempo dall'Argentina il Boca Juniors insiste per Paredes. Nell'accordo tra la Roma e l'argentino per il rin-novo di contralto dei mesi scorsi c'e un gentlement agre-ment per una cessione agli Xeneizes per 3.5 milioni di euro. Riquelme vuole provare in tutti i modi a portarlo a Buenos Aires anche se appare davvero complesso pensare che l'affare si possa chiudere nelle prossime ore. Più probabile un ulteriore assalto dopo il Mondiale per Club. Ghisolfi intanto, dopo aver chiuso a zero per il giovane portiere polacco Zelezny, segue con interesse it difensore Kevin Pasalic (classe 2007) in scadenza con il Norrkoping Sweden. Proseguono i dialoghi con l'entourage di Svilar per il rinnovo in attesa della proposta giusta per avvicinarsi all'accordo che ancora non è raggiunto