Inter, Zalewski: "Ringrazio Mourinho, mi ha aiutato molto dopo la morte di mio padre. In nerazzurro è subito scattato in me qualcosa di speciale"

CORSERA - Nicola Zalewski, esterno italo-polacco dell'Inter, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del suo quotidiano e tra i vari temi trattati ha parlato della sua avventura alla Roma e del trasferimento a titolo definitivo in nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni.

Lei è appena stato riscattato. A convincere l’Inter è stata la sua duttilità?

“Penso di sì. Il fatto di poter giocare in più ruoli e di aver segnato a Torino nella prima partita da trequartista, giocando bene anche a Como, è stato importante”.

La scintilla però era scattata subito, nel derby poche ore dopo il suo sbarco a Milano, con l’assist per De Vrij.

“Appena ho messo piede ad Appiano, in me è scattato qualcosa di speciale, non solo a livello di campo, ma anche nel rapporto con le persone. Ho lavorato dal primo giorno per rimanere. E non lo considero un punto di arrivo”.

Quello da trequartista per lei è un ritorno alle origini...

"Fino alla Primavera giocavo lì, ma in prima squadra cambia tutto, il ritmo e la fisicità. Negli ultimi tre anni sono stato impiegato da quinto di centrocampo e mi sono trovato molto bene anche lì. So che suona banale, ma gioco dove vuole l'allenatore”.

Tu e Chivu dovete qualcosa a Mou. Ne avete parlato?

"No, ma ci sarà occasione".

Sente che alcune sue abilità nascono dalla strada?

“Sì, sicuramente se sono qui adesso è grazie anche a quei momenti lì, vissuti da bambino. E a quel contesto”.

Tra Poli e Trigoria con il traffico sono quasi tre ore fra andata e ritorno. Mangiava e studiava in auto?

«Fa parte delle cose che la gente non vede: finita la scuola i miei genitori mi venivano a prendere, pranzavo nel tragitto e poi dopo l’allenamento facevo i compiti. Dalle superiori ho iniziato la scuola a Trigoria e mi sono diplomato».

È vero che suo padre, prima di diventare romanista grazie a lei, era interista?

«Sì, a Poli c’erano tanti interisti e quando è arrivato in Italia lo è diventato anche lui».