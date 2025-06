Inter: prima di virare su Chivu, contattato Mourinho. Ma le clausole troppo alte hanno bloccato l'ipotesi

Il 'no' del Como per Fabregas ha complicato i piani dell'Inter, chiamata a scegliere il nuovo allenatore dopo l'addio a Simone Inzaghi. Il grande favorito ora pare essere Chivu, reduce da una seconda parte di stagione sulla panchina del Parma. Prima di virare sull'ex allenatore della Primavera dell'Inter, però, i nerazzurri hanno tentato di avvicinarsi a Mourinho per un clamoroso ritorno.

A rendere la strada difficile, però, le clausole particolarmente onerose previste nel contratto col Fenerbahce per liberare lo Special One.

(Repubblica)