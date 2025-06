Inter: Inzaghi lascia, va in Arabia. Fabregas il favorito per sostituirlo (COMUNICATO)

Simone Inzaghi e l'Inter si separano. Decisiva per la decisione del tecnico la forte delusione dopo il 5-0 in finale di Champions ma anche il senso di stanchezza per il lungo e stressante ciclo in nerazzurro. Il favorito per la panchina dell'Inter è Cesc Fabregas, per il quale sono stati mossi dei passi già alcuni giorni fa. In seconda fila il nome di De Zerbi.

È arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Inter.

"Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa. La gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione. Sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppa Italiane, sono il palmares maturato in quattro stagioni, che hanno riportato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Inzaghi è uno degli allenatori con il maggior numero di partite nella storia del Club nerazzurro, dopo Herrera, Mancini, Trapattoni e Mourinho. Esattamente come gli altri membri esclusivi di questo novero, Inzaghi ha contribuito significativamente alla crescita del palmares interista e passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella. "A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il Club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno, si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi" ha detto il Presidente Giuseppe Marotta, al termine dell'incontro".

