In settimana anche Zaniolo in Procura

In settimana Nicolò Zaniolo dovrà presentarsi in Procura per sottoporsi all'interrogatorio sui fatti di cui si sarebbe reso protagonista, al Viola Park, nello spogliatoio della Roma Primavera dopo la semifinale dal playoff del campionato vinta dalla Fiorentina.

Come ha scritto la società giallorossa nella sua nota ufficiale, lunedì sera l'attaccante sarebbe "venuto alle mani con due giocatori senza alcun scambio verbale" costringendo entrambi al ricovero in ospedale. Il tutto "dopo aver urinato nelle strutture riservate". [...]

Giovedì pomeriggio c'è stata l'audizione, durata due ore, delle due presunte vittime, Mattia Almaviva e Marco Litti. Non appena sarà finito il giro di testimonianze degli altri tesserati, toccherà a Zaniolo essere ascoltato. Quel che è certo è che la Procura della Figc vuole chiudere la vicenda il prima possibile.

(corsport)