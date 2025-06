Il tesoretto della Roma

La prima partita del nuovo corso giallorossonsi gioca lontano dal campo. E iniziata a Trigoria, tra numeri e trattative, sotto la regia di Florent Ghisolfi, chiamato a ricostruire la Roma a immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini. (...) Da ieri è ufficiale: Enzo Le Fée è stato ceduto al Sunderland. Operazione da 24 milioni complessivi (18 più 6 di bonus), con un 10% sulla futura plusvalenza. L'addio del centrocampista francese, primo tassello di un'ampia operazione di snellimento, si somma ai soldi che arriveranno dal Benfica per Dahl: 9 milioni più 2 di bonus, e un 40% sulla futura rivendita. Il riscatto di Zalewski da parte dell'Inter —valutato 7 milioni — è in bilico dopo l'addio di Simone Inzaghi, suo principale sponsor. (...) Abraham, osservato con attenzione dalla Premier Lea-gue, può garantire una ventina di milioni, anche se Gasperini — ieri a Parigi, spettatore del Roland Garros — ha sempre avuto una predilezione per l'inglese, tanto da volerlo a Bergamo per sostituire Scamacca. Kumbulla, reduce da un'ottima stagione all'Espanyol, è valutato 10 milioni. Gli spagnoli ci pensano. Hermoso rientrerà a Trigoria dopo l'infortunio alla spalla che ne ha frenato l'esperienza al Bayer Leverkusen. Per lui si spera in un'offerta, così come per Solbakken, che non verrà riscattato dall'Empoli. (...) Lorenzo Pellegrini ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 6 milioni netti (bonus inclusi): tanto, forse troppo. Discorso simile per Paredes, che ha appena rinnovato fino al 2026 accet-tando una riduzione dello sti-pendio a 2,5 milioni: il Boca Juniors lo vuole subito, per il Mondiale per Club. (...)

(corsera)