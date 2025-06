Il tempo dell'operazione nostalgia: tornano Immobile, Chiesa e Morata

Operazione ritorno. Il richiamo della Serie A ha ancora un peso per giocatori, allenatori, anche dirigenti che da qui sono passati. C'è chi è già rientrato e chi prova a farlo. Della seconda lista fa parte Chiesa. [...] E' stato proposto a Milan e Napoli, ipotesi concrete. [...] Certo dovrà fare un sacrificio economico, riducendosi lo stipendio da 7,5 milioni a stagione che percepisce al Liverpool. [...] Situazione simile per Immobile: vuole lasciare il Besiktas e avvicinarsi alla famiglia, che vive a Roma. Il Bologna ci sta pensando, ma ha fissato il tetto ingaggi a 2,5 milioni. [...]

Da Istanbul (sponda Fenerbahce) è già tornato Dzeko, destinazione Fiorentina. C'è poi Morata, in contatto con il Como. [...] Il Galatasaray vorrebbe invece tenersi Osimhen, che per il Napoli resta un caso da risolvere. [...] E' lui il piano A della Juventus per l'attacco. [...] Sono tornati allenatori come Gattuso (dall'Hajduk alla Nazionale) e Pioli (dall'Al Nassr alla Fiorentina) e dirigenti (Massara dal Rennes alla Roma). [...] Mai sottovalutare il richiamo di casa.

(la Repubblica)