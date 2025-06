Il Sunderland punta Angelino. Per la difesa occhio a Vasquez

[...] Il ds Massara sta lavorando alle uscite da cui racimolare circa 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. A dare una mano potrebbe essere l'ex Ghisolfi, nuovo ds in pectore del Sunderland: il club inglese, infatti, si è fatto avanti per Angelino dopo aver riscattato Le Fée. [...]

In uscita anche Abraham (piace al Besiktas). Poi si lavorerà in entrata con il centrocampista O'Riley che attende solo una chiamata da Trigoria. In difesa spunta la candidatura di Vasquez del Genoa, mentre ancora per il centrocampo si fa avanti una vecchia conoscenza della Serie A: Franck Kessie.

(gasport)