Il sogno di Bove. Ritorno più vicino, ma potrà giocare soltanto all'estero

[...] Bove vuole tornare a giocare a tutti i costi, è la sua missione. Ma per realizzare il suo forte desiderio è necessario che tutti gli accurati esami in corso di svolgimento escludano potenziali ricadute. Al giocatore, com'e noto, è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. I test medici effettuati ad Ancona negli ultimi tre mesi dal professor Antonio Dello Russo si sono rivelati molto incoraggianti. Ed è auspicabile che il centrocampista riesca ad ottenere il via libera il prossimo mese. Anche se, è bene

ricordarlo, con un defibrillatore in corpo il 23enne non potrà giocare in Italia, bensì solo all'estero. Dove il regolamento stabilisce che è il calciatore ad assumersi la responsabilità di tutto accettando ogni rischio. [...] È quello che si augurano tutti e in particolare a Trigoria, dove il pensiero comune su Bove, di rientro tra due giorni dalla Viola, è che al primo punto «c'è la salute del ragazzo». E «siamo contenti», hanno aggiunto dal Bernardini, «che ci sia la speranza che Edoardo possa tornare a giocare». La Roma (con cui il mediano ha un contratto fino al 2028) lascerà del resto pieno potere decisionale al giocatore con tre scenari possibili davanti agli occhi: un trasferimento immediato in prestito proprio oltre confine oppure una permanenza a Roma o un ritorno a Firenze in attesa di mosse successive [...] In Grecia, intanto, Bove si gode al momento le vacanze, in costante contatto con il suo entourage e con le chiamate piene di affetto di molti compagni: da Niccolò Pisilli al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e al compagno di squadra alla Florentina, Danilo Cataldi. [...] Sulla storia del calciatore Bove, ed è questa la notizia più importante di oggi, non è stata scritta ancora l'ultima parola.

(Gasport)