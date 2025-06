Il progetto Gasp piace: già 30mila abbonamenti

LEGGO (F. BALZANI) - Oltre trentamila abbonati in una settimana. Nemmeno i bug informatici hanno frenato l'entusiasmo dei tifosi romanisti che hanno rinnovato la fiducia al club nella prima fase di prelazione della campagna. [...] Un successo incredibile figlio dell'effetto Gasperini e della fiducia in Ranieri, ma anche della politica dei prezzi che permette agli abbonati di risparmiare non poco rispetto all'acquisto dei biglietti in gara singola. L'obiettivo è arrivare, con la fase di vendita libera, a 40 mila presenze e quindi a diventare il miglior risultato in termini di abbonamenti dell'era americana. Sotto la gestione Friedkin d'altronde sono stati 70 i sold out registrati all'Olimpico per un totale di 4,5 milioni di persone. [...] Tutto questo con un mercato in entrata che ancora deve partire in attesa della chiusura di bilancio del 30 giugno che dovrà vedere una plusvalenza da almeno 12-13 milioni per evitare restrizioni UEFA. L'indiziato numero uno resta Angelino che piace ad Al-Nassr, Girona e Sunderland. Ieri è circolata la voce di uno scambio tra Ndicka e Ismael Koné col Marsiglia, ma c'è ben poco di concreto a differenza dell'interesse per Wesley e De Cuyper che nell'immaginario di Gasperini saranno le frecce sugli esterni. Sul belga c'è da registrare l'inserimento del Milan. A centrocampo il nome in pole resta quello di O'Riley ma sono in corso valutazioni anche sulla fattibilità dell'affare Kessié che andrebbe a prendere il posto di Paredes, da ieri ufficiale al Boca (5 milioni alla Roma, 2 l'anno per 3 anni al giocatore). In attacco Krstovic e Scamacca vengono visti come spalle di Dovbyk. Per quest'ultimo, la dirigenza ha riallacciato i contatti con l'Atalanta per un prestito con obbligo di riscatto. Ufficiale, infine, l'acquisto di Corredera classe 2009 del Las Rozas.