Il Papu spinge Gasp: "Ma dategli tempo"

[...] Alejandro Gomez, detto il Papu, sente affetto e gratitudine per Gasperini, che gli ha permesso di raggiungere picchi di rendimento e di genialità mai toccati in carriera, né prima né dopo. La questione del famoso litigio, che provocò l'improvvisa rottura e la successiva cessione di Gomez al Siviglia nel gennaio del 2021, è stata risolta ampiamente nel tempo. [...]

"Gasp è un fenomeno - ha detto a margine dell'Illumia Padel Cup -, non lo dico io ma i risultati che ha raggiunto all'Atalanta. Certo, a Bergamo era in un'isola perfetta, mentre ora è atteso da una sfida bella impegnativa. Avrà bisogno di tempo per adattarsi al nuovo ambiente. Ma anche la piazza dovrà aiutarlo, perché fino a gennaio febbraio non si vedrà la vera Roma di Gasperini". [...]

(corsport)