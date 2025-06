Il nostro stemma

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - C'è la Lupa sopra tre lettere: ASR. L’acronimo che all’origine e in ogni sua rappresentazione s’incrocia: le tre lettere sono sempre state legate, intrecciate, come dei filamenti di DNA a significare l’unione da cui nasce – appunto - l’Associazione Sportiva Roma. Sopra tutti gli intrecci e i destini del mondo c’è la Lupa simbolo di Roma che allatta i gemelli, Romolo e Remo: l’assassino e la vittima, il pio e l’empio, il buono e il cattivo, il bene e il male. [...] La Roma è unione di ciò che era diviso ma che anelava all’uno: identificarsi nel sentimento che è l’amore per Roma. Per questo la Roma ha vinto ogni volta che è stata unita (pensate all’83 alla sensazione che avevamo di essere Noi, o al 2001 con la necessità di vendicare lo scudetto di quelli). Nel comunicato che annuncia il ritorno della Lupa con l’ASR per il Centenario (poi vedremo come sarà il rebranding – scusate la parolaccia – definitivo) c’è anche un’altra spinta all’unità: la nascita della Roma si festeggerà il 22 di luglio. Si è andato incontro al sentimento popolare, senza però disconoscere lo spirito dei padri che il 7 giugno del 1927 la fondarono. [...] Ma per quelli che urlano “Vojo i campioni, ce mettessero pure una mucca sulla maja”, io rispondo che la mucca la tifate voi, io tifo la Lupa e che pure io voglio vincere, ma per farlo servono proprio unità e identità. Basta pure quelli che detestano Friedkin perché pallottiani, basta ai friedkiani perché detestano Pallotta, W chi nella critica ci ha messo sempre in testa e nel cuore la Roma, W i romanisti che si esaltano nella lotta. [...] Anche contro il mondo, tanto sopra c’è la Lupa “che i gemelli nutre, e si chiama Roma la sovrana del mondo”: lo ha scritto Johann Wolfgang von Goethe nelle "Elegie romane” nel 1788 e la Curva Sud, il 15 aprile 2018 in un Lazio-Roma. C’è la Lupa sopra tre lettere: ASR. Quando le unisci diventa poesia.

