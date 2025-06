Il Monza cambia: proprietà USA con Baldissoni ad e Burdisso ds, oggi la firma. Sullo sfondo l'ipotesi De Rossi allenatore

Dovrebbe essere oggi la giornata delle firme per il passaggio delle quote di maggioranza del Monza da Fininvest alla cordata statunitense riunita nella società di venture capital Beckett Layne Ventures con sede a Larchmont, New York. Si parla di un affare da circa 30 milioni di euro - forse comprensivi di alcuni bonus - per una quota intorno al 75-80%. L'intenzione della cordata sarebbe quella di salire al pieno controllo del club brianzolo nel giro di un anno. [...]

Baldissoni potrebbe diventare il prossimo amministratore delegato del Monza, con Nicolas Burdisso direttore sportivo e Francesco Vallone capo scout. Esiste però anche una voce che porterebbe a un coinvolgimento all'interno del nuovo Monza che sta per nascere di Alex Menta, attuale gm della Triestina in C con un passato da direttore dell'area tecnica a Venezia e forse legato a una parte dei nuovi investitori. Se dovesse avere fondamento questa linea, Menta potrebbe anche proporre un nome di sua fiducia per l’area sportiva (l'attuale ds della Triestina Daniele Delli Carri?).