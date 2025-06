Il miliardo di Friedkin e la Roma che verrà

È proprio vero che i soldi non fanno la felicità, in questo caso calcistica. Già, perché a Dan Friedkin non è bastato spendere il quasi un miliardo per avere una Roma da Champions, che non è solo un risultato sportivo, ma anche economico. Perché quei proventi sarebbero probabilmente serviti a non dover sempre rincorrere - anche il colpo ad effetto - ma avrebbero contribuito a rendere più stabile la situazione. D'altronde il calcio ormai è fatto così: più vinci, più incassi, più ti rinforzi e di conseguenza più vinci, in un cerchio che altrimenti rischia di non chiudersi mai. (...) Fatto sta - e lo studio della Gazzetta ha rappresentato una formidabile fotografia della situazione - che a oggi Friedkin ha speso quasi un miliardo (1), esattamente 958 milioni di euro, per la causa giallorossa. Inseguendo vanamente quel doppio risultato di cui parlavamo. Ma confermando in pieno la disponibilità con cui si è provato a tener fede alla promessa iniziale. (...) Allora perché i risultati non sono arrivati? Forse a "tradire" Friedkin è stata proprio la voglia di ottenere tutto e subito, lanciandosi nella prima campagna acquisti senza valutare bene una serie di acquisti, o lasciando un'eccessiva libertà nelle scelte. Cento milioni per rinforzi che - ancora oggi, pensate -rappresentano un peso, tecnico ed economico. (...) I Friedkin le hanno comunque tentate tutte per soddisfare i tifosi: l'ingaggio di Dybala, poi quello di Lukaku, fino all'ultima (e altrettanto dispendiosa) campagna dell'estate scorsa. Altri 130 milioni spesi per acquistare Dovbyk, Soulé, Le Fée, Kone e la lista non è assolutamente finita. Con il risultato, complice la falsa partenza e il clamoroso abbaglio di sostituire De Rossi con Juric, di fallire ancora una volta la caccia alla zona Champions, che Ranieri ha clamorosamente cercato di centrare fino all'ultima giornata. Ecco, con un miliardo di rimpianti e tre certezze, i Friedkin e la Roma oggi sono però pronti a ripartire. Perché Ranieri, Gasperini e Mascara sono chiamati a rimettere ordine. (...)

(gasport)