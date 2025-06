Il decreto Abodi per blindare Svilar e alleggerire il bilancio. La Roma vuole sfruttare le nuove regole che allungano fino a 8 anni i contratti di un tesserato. Grazie a questa formula, la Roma può spalmare l'ammortamento dei costi in 8 esercizi anziché in 5, rendendo più sostenibile l'investimento e venendo incontro alle richieste del portiere che firmerà un contratto oltre la scadenza prevista del 2030.

(gasport)