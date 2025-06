Il club prepara la campagna abbonamenti

Il fattore Olimpico esiste: parlano da soli i 70 sold out centrati nelle ultime quattro stagioni. Si può definire un'arma in più a disposizione delle Roma. Tutto parte dagli abbonati, in primis quelli della Curva Sud, che l'anno scorso sono stati oltre 40.000.

La missione è ripetere questi numeri anche nella prossima stagione: il club, infatti, è già al lavoro e sta preparando la nuova campagna abbonamenti, puntando su varie iniziative a sostegno della tifoseria. [...]

Le presenze all'Olimpico nell'ultima stagione sono state 1.606.119 se si considerano tutte le competizioni. È stato occupato il 94% dei posti, che sale al 99% se consideriamo solo i settori venduti ai romanisti. [...] Da segnalare, poi, il record assoluto di 68.145 spettatori per

Roma-Milan. [...]

(corsport)