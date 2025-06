Il Chelsea si tuffa su Maignan. E il Milan pensa a Svilar

(...) Il Milan sta facendo il possibile per convincere Maignan a restare dov'è e rifiutare la corte del Chelsea, ma senza buon esito il Diavolo deve avere una soluzione alternativa. La pista attualmente più convincente porta a Mile Svilar, il cui incontro con la dirigenza della Roma per il rinnovo non è andato come auspicava il club giallorosso. Il portiere ha incontrato Ghisolfi e Ranieri (nelle vesti di "facilitatore"), però la fumata è grigia. La richiesta è 4 milioni, la Roma ha offerto prima 1,6 e poi 2 più bonus. L'addio (contratto in scadenza nel 2027)è quindi un'eventualità concreta per il portiere serbo nato in Belgio e arrivato alla Roma dal Benfica a parametro zero nel 2022. Svilar riscuote un marcato gradimento da parte di Allegri. (...)

(gasport)