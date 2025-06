I Friedkin danno l'ok per Massara. Balzaretti entrerà nel suo staff

Dopo il Ranieri ter, la Roma è pronta ad un altro tuffo nel passato. Per la terza volta tornerà a Trigoria Frederic Massara. Ieri il club ha ufficializzato l'addio di Ghisolfi e nella giornata di oggi è atteso nella Capitale per firmare il contratto. (...) Un contatto tra Friedkin e Massara c'era già stato un anno fa, ma alla fine arrivò Ghisolfi. Da oggi si volta pagina: spazio ad un uomo di campo che ha dimostrato negli anni di essere un ottimo scopritore di talenti. Nello staff anche Balzaretti che non sarà più loan manager. Frederic inizierà fin da subito a programmare il mercato con Gasperini e Ranieri. Serviranno idee e scelte sostenibili a causa dei paletti stringenti del FFP.

(Il Messaggero)