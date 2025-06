Ha inizio l'era Massara: "Il leader che serviva". Shomu piace in Turchia

Alla fine è arrivata l'ufficialità che dà inizio all'era Ricky Massara. Tre anni di contratto per il direttore sportivo, pronto a rimettersi in gioco dopo l'annata in chiaroscuro al Rennes. (...) Il nuovo corso, con Claudio Ranieri nelle vesti di senior advisor e Gian Piero Gasperini in panchina, affida a Massara la responsabilità tecnica e strategica in una fase delicatissima. La priorità, al netto degli obiettivi estivi, non sono gli acquisti. Almeno non subito. Il primo compito del nuovo ds è ridurre la zavorra finanziaria: servono plusvalenze, servono cessioni. E servono prima del 30 giugno, quando si chiuderà il bilancio 2024-25. Il focus si sposta allora su quei calciatori marginali, che possono alleggerire la rosa e generare qualche entrata utile. È il caso di Eldor Shomurodov, per cui la trattativa con il Basaksehir sembra entrata in fase avanzata. I contatti tra le parti vanno avanti da giorni: l'attaccante uzbeko piace al club turco che vorrebbe chiudere l'accordo con il calciatore il prima possibile. La Ro-ma spera in una cessione a titolo definitivo o quantomeno in un prestito con obbligo di riscatto. (...) A Trigoria si continua a mo-nitorare con attenzione il mercato in entrata. Dalla lista dei possibili ac-quisti va tolto Matt O'Riley, centro-campista danese del Brighton. Sul giocatore c'è l'interesse del Napoli, ma a spaventare gli azzurri - e tutto il mercato italiano - è la richiesta di 30 milioni del club inglese. Più praticabile la pista che porta a Wesley, terzino destro del Flamengo già valutato positivamente da Gasperini ai tempi dell'Atalanta. (...)

(La Repubblica)