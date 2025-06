Guido Viggiano: "Soulè lavora tanto, è un professionista super"

CORSPORT - La nuova stagione di Mati Soulè è già iniziata. O, magari, non è mai terminata la vecchia, visto che l'argentino ha concluso l'anno decisamente meglio rispetto a come l'aveva iniziato ed é già tornato al lavoro. Merito suo, che non si è mai lasciato scoraggiare dalle difficoltà dei primi mesi. Merito di Claudio Ranieri, che con un po' di bastone (poco) e carota (tanta) l'ha spronato. Merito dello staff medico e fisioterapico della Roma, che mai come quest'anno ha lavorato bene sui muscoli e sulla preparazione dei calciatori (e i risultati si sono visti di settimana in settimana). E merito, infine, dì Guido Viggiano, fisioterapista e osteopata: da anni lavora con Soulé e anche adesso, in Argentina, lo sta prepa-rando per l'anno che verrà. (...) «Lui lavora tanto. Con la Roma, principalmente, e poi subito dopo con me. È un ragazzo molto disponibile, non dice mai di no e, credetemi, è davvero molto professionale». (...)

Come nasce la sua collaborazione con Soulè?

«Lavoro con lui da quando aveva 16 anni (orane ha 22, ndr), prima in Argentina e poi in Europa. L'ho seguito ovunque, a Torino e Frosinone, a settembre tornerà per essergli accanto durante tutta la stagione. Io sono fisioterapista e allenatore, lavoro con Mati per quanto riguarda la parte fisica in palestra e facciamo qualcosa pure in campo. Poi sono anche osteopata e quindi mi occupo di questo aspetto. Naturalmente il lavoro principale è quello che fa a Trigoria con à Roma, il mio è dì supporto».

Lo segue anche sull'alimentazione?

«Cè da dire che Matias, anche in questo caso, è seguito molto bene dai professionisti della Roma. Poi lui mangia bene di suo. Non ha uno chef personale, ma si sa regolare, va-ria molto ed è davvero bravo. Non bisogna mai riprenderlo a suggerirgli le cose, nonostante sia un ragazzo giovane».

(...)

Che lavoro fate prima e dopo le partite?

«Prima delle gare ci regoliamo in base a quello che lui ha fatto a Trigoria: l'allenamento che fa con me è per aiutarlo a potenziare alcuni aspetti senza sovraccaricare troppo. Prima della partita vera e propria per me è importante un lavoro di warm-up neurocognitivo con luci, colori e altro materiale».

(...)

E dopo il 90'?

«Terapia manuale per il recupero. Lavoro direttamente come osteopata».

Di Soulè si dice sposso che sia "tosto": non altissimo, ma con muscoli al posto giusto.

«Ha una muscolatura importantissima e noi la curiamo bene».

Come?

«Facciamo pilates, stretching e molti allenamenti specifici per migliorare questo aspetto. In questo senso è molto forte, posso confermare».

(...)