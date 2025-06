Graziani, Mannini e Romani, i baby all'esame Gasp

Come ogni estate saranno valutati anche i giovani a Trigoria. L'anno scorso l'onore della conferma toccò a Pisilli, nonostante il brivido di un giro al Lask sfumato in extremis. [...] Tra poche settimane si presenteranno ai nastri di partenza tantissimi ragazzi, pronti a impressionare Gasperini. I nomi in rampa di lancio sono tre: Graziani (2005, ciclo finito nel vivaio), Mannini e Romano (entrambi classe 2006).

I primi due hanno già esordito in prima squadra nell'era Mou, mentre Romano è un centrocampista svizzero che ha impressionato perché sembra già fuori categoria per il campionato Primavera. Graziani è stato il capitano dell'ultima annata, ha indossato la maglia numero 10 e sembra pronto per giocare tra i professionisti. Mannini, invece, è un jolly che può giocare terzino, centrocampista e trequartista. [...] Gasperini comunque potrà visionare anche qualche difensore: gente come Seck, Reale, Nardin, Cama e Sangaré. [...]

(corsport)