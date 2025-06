Gli sgarbi di Gravina: Roma sotto attacco

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - [...] In Figc, il tempio delle regole condivise, la casa della Procura che non a caso si chiama Federale, con i giudici pronti a stangare chiunque sbagli qualcosa nell’interpretazione delle regole, qualcuno, nello specifico il presidente Gravina, si faccia solleticare dall’idea di affidare l’incarico ad un tesserato di un altro club, nello specifico Claudio Ranieri, contravvenendo ad una precisa regola da tutti conosciuta e temuta.

Formalmente, Gravina si è rivolto direttamente al club, nello specifico a Dan Friedkin, proprio per non incorrere nei fulmini degli inflessibili giudici federali. Guarda caso, però, alla Figc risulta che a Ranieri il corteggiamento non dispiaccia affatto. E se fosse così, proprio come l’ultimo dei club poco sensibili alle regole, quando mandano in avanscoperta famigerati intermediari non meglio identificati, qualcuno a nome della Figc si è già mosso con Ranieri. [...]

Invece di perdere tempo con Gravina, Ranieri in questi giorni dovrebbe occuparsi pure di Svilar, un altro che vorrebbero scippare alla Roma. A club e giocatore chiediamo un passo indietro, e poi uno in avanti. Il giochino di lasciare alla parte avversa la responsabilità di un divorzio non diverte ormai più nessuno. Fate i seri, diteci le cose come stanno. A Roma Ranieri ci ha insegnato che ai tifosi bisogna dire la verità. Bisogna solo capire se era il Ranieri allenatore, il dirigente o il ct della Nazionale.