Ghisolfi: "Svilar è il nostro futuro. Vogliamo rinnovare, se lo merita"

La trattativa è tosta, le indiscrezioni discordanti si susseguono, le ipotesi navigano in acque inesplorate. Ora però parla la Roma. Voce ufficiale, inequivocabile, incontestabile. Interviene Florent Ghisolfi, il direttore sportivo, per fornire una posizione decisa sulla questione Svilar. Lo abbiamo contattato per capire lo stato della negoziazione, con il rinnovo in sospeso che tiene in ansia i tifosi, ottenendo una risposta abbastanza significativa: «Come ho sempre detto, lui è il nostro futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma vogliamo rinnovare perché se lo merita: Mile ha disputato una grande stagione ed è diventato un giocatore importante del club». (...) Ghisolfi ha già incontrato diverse volte la nutrita pattuglia dello staff di Svilar. Ha presentato una proposta che è stata rifiutata. Dall’altra parte hanno rilanciato, chiedendo una cifra intorno ai 4 milioni netti a stagione con commissioni piuttosto grasse per gli agenti. E la Roma sta prendendo tempo, anche per comprendere quale sia davvero la strategia della controparte. (...) Ranieri ha dato le sue indicazioni, Gasperini anche. A meno che non arrivi un super club con un’offerta in stile Alisson-Liverpool, quindi superiore ai 50 milioni, Svilar non si muoverà. E’ un punto fermo della squadra, è una certezza alla quale non si può riniunciare a cuor leggero. (...) Ma la Roma è pronta a fare uno sforzo per gratificarlo. Nel giro di qualche settimana, o magari di qualche mese, conta di sistemare il contratto con il contestuale prolungamento di uno o due anni (quindi 2028 o 2029).

(corsport)