Gasperini-Soulé: una sfida per due

Gian Piero Gasperini definisce la Roma "una sfida", e chissà se Matías Soulé pensa lo stesso. Con Gasperini, o ci si esalta o si finisce ai margini. (...) Soulé è esploso come esterno nel 3-5-2 di Ranieri, mostrando grande attitudine al sacrificio.

Cosa accadrà con Gasperini? Il tecnico ha spesso adottato il 3-4-2-1. Immaginare Soulé come esterno puro sembra improbabile. Angelo Di Livio, esperto del ruolo, ha espresso perplessità: "Non so quanto possa migliorare fisicamente, di certo non ha il passo da esterno con Gasperini". Potrebbe giocare da trequartista, ruolo in cui Soulé ha faticato a Roma. (...)

Se Gasperini la pensasse come Juric ("assolutamente trequartista"), Matias dovrà fare un ulteriore salto di qualità. Giocare in mezzo, accentrandosi, è diverso dall'esterno. Difficile immaginare un 3-4-2-1 con Matias e Dybala dietro la punta: chi coprirebbe?

Ranieri, intuendo la situazione, esaltò Soulé come esterno. Per questo, non è escluso che Gasperini, nel lungo ritiro estivo, possa provare il 3-4-3 di genoana memoria. In quel caso, Soulé sarebbe un'ala d'attacco con le spalle coperte da un esterno più difensivo.

Studiare la nuova Roma di Gasperini sarà affascinante. C'è un tecnico bravo, che ama la qualità e un calcio offensivo ma attento alla difesa. Dall'altra, una rosa che, nonostante le dichiarazioni positive attese, lascia qualche perplessità sull'adattamento alla sua filosofia.

(Messaggero)