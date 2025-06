Gasperini-Roma: ha conquistato la tifoseria dopo quel no alla Juve. Servono esterni e bomber

Al netto della scelta di Ranieri, che comunque un'influenza sul futuro capitolino di Gian Piero Gasperini può averla eccome, a Roma c'è grande attesa per il nuovo corso. Gasperini partiva ad handicap, non fosse altro per la sua scarsa empatia con la tifoseria giallorossa. Ma negli ultimi tempi ha recuperato consensi, anche grazie a quel no in extremis alla Juve che ha galvanizzato molti tifosi giallorossi. È chiaro, però, che molto dipenderà anche dal risultati, soprattutto quelli iniziali. La partenza per il Gasp sarà fondamentale, anche per creare subito un clima di entusiasmo e di positività. [...]

Stavolta dovrà essere bravo Ghisolfi a prendere i giocatori giusti, a dargli gli strumenti per poter far bene. [...] Ci sono interventi strutturali da effettuare sia sugli esterni (dove c'è il solo Angelino a piacere davvero fino in fondo al nuovo tecnico giallorosso) sia in attacco, dove Dovbyk non convince il Gasp e nella batteria dei trequartisti bisognerà capire soprattutto come tornerà Dybala dall'infortunio. Le certezze sono i vari Koné, Mancini, Ndicka e Soulé. Da capire invece come finirà la situazione di Svilar.

(gasport)