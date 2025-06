Gasperini: "Risultati straordinari, ma avevo bisogno di nuovi stimoli"

Dopo nove anni Gian Piero Gasperini saluta l'Atalanta per avviare la sua nuova avventura alla Roma. "La conclusione del mio rapporto con il club - ha detto Gasperini - è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla società e ai suoi dirigenti". [...] "Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove ancora una volta potrà giocare nei più prestigiosi stadi d'Europa". [...] Il tecnico parla di "meravigliosa storia" ma non usa la parola addio. [...] E sulla nuova esperienza alla Roma: "Una sfida molto difficile ma esaltante, mi trasmette tanta adrenalina".

(corsera)