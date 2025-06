Gasperini punta sull'ultimo Soulé

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una macchina da gol collettiva, in grado di esaltare tutti i giocatori offensivi e farli rendere come mai prima. L'Atalanta di Gasperini, negli ultimi anni, è stata capace di valorizzare un numero enorme di attaccanti, senza subire cali nel rendimento offensivo nonostante i numerosi cambiamenti del tridente nel corso delle stagioni.

Chi potrà certamente beneficiare della spinta del Gasp è Soulé, che ha concluso l'anno nel migliore dei modi, facendo ricredere chi lo aveva già bollato come erede di Iturbe. Il bilancio della stagione d'esordio alla Roma recita cinque gol e cinque assist. Una svolta importante è arrivata a partire da febbraio, dopo una prima metà di stagione in ombra e più di qualche dubbio sulla sua permanenza nella Capitale. Nei primi sei mesi, l'unico acuto era stato quello in casa del Verona, una delle ultime partite dell'esperienza di Juric.

All'inizio, l'esperienza con Ranieri - che ha subito rilanciato Dybala - lo ha visto più in panchina che in campo, ed è in quel momento che diverse squadre si sono fatte avanti per averlo in prestito a gennaio. Cruciale, in quel frangente, è stato un faccia a faccia con il consulente dei Friedkin, in cui è stato sottolineato che il lavoro svolto nelle settimane precedenti stesse dando i suoi frutti. L'argentino ha sentito la fiducia nei suoi confronti e ha quindi deciso di rimanere, cambiando radicalmente la percezione che si aveva di lui dopo l'acquisto da 30 milioni (bonus compresi) della scorsa estate.

Soulé è infatti entrato stabilmente nel gruppo dei giocatori impiegati con continuità e, al di là dei freddi numeri, è salito notevolmente il livello delle sue prestazioni. Ha inoltre sostituito più che degnamente Dybala dopo l'infortunio e l'operazione della Joya.

«Se parte dall'esterno può prendere per mano la Roma, ha colpi importanti e trova la porta. Il futuro è suo, ha tutto per esplodere», ha detto di lui Ranieri dopo la gemma con cui ha pareggiato i conti contro la Lazio.

I frutti del lavoro sono stati evidenti e ora, nei piani di Gasperini, c'è l'obiettivo di far sbocciare definitivamente il suo talento. Il tecnico in pectore è convinto che con Soulé ci siano grandi margini di miglioramento e che l'ex Juventus possa diventare un punto fermo del futuro romanista.

In attesa di avere modo di lavorare con i suoi nuovi calcia-tori, per Gasperini è arrivata l'ufficialità della separazione dall'Atalanta: «La nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari. Un grandissimo capitolo che - si legge nella nota del club di Bergamo - rimarrà indelebile nella storia dell'Atalanta. Abbiamo ritenuto doveroso rispettare la sua volontà di ricercare nuovi stimoli. Grazie Mister».

Si attende ora soltanto il comunicato della Roma che renda ufficiale il rapporto: servirà ancora qualche giorno per completare le ultime formalità burocratiche, e poi arriverà il tempo delle foto di rito. Per Gasp, l'appuntamento con Roma è fissato a mercoledì, giorno del matrimonio di Scamacca. Il viaggio nella Capitale sarà dunque l'occasione giusta per firmare il contratto e dare il via a questo nuovo capitolo.