Gasperini e la difesa: non c'è tre senza due

La difesa a tre è spesso stata sinonimo di calcio difensivo. Due terzini come esterni pronti a trasformare il sistema in un 5-3-2. [...] Guardando l'ultima Roma di Ranieri si può pensare ad una sorta di continuità. [...]

Anticipo, contrasto, duelli è il vademecum del credo difensivo gasperiniano: non si tratta semplicemente di marcare a uomo. E' vero, il riferimento principale resta l'avversario ma bisogna occuparsene rischiando. E quindi anticipando, alzando la pressione anche perché un ritardo nel salire o una marcatura sbagliata diventa spesso letale. [...]

Sarà curioso capire come si comporterà della Roma. Normalmente Gasperini è abituato a lavorare con cinque centrali. All'Atalanta nell'ultima stagione ce n'erano addirittura sei (Scalvini, Hien, Koussonou, Toloi, Kolasinac e Djimsiti). [...] Ad oggi nella Roma le certezze sono Mancini e Ndicka, mercato permettendo. Il destino dell'ivoriano è infatti legato a doppio filo con quello di Svilar: se parte uno, resta l'altro. Salutato Hummels, appare difficile che Hermoso possa restare. Diverso il discorso per Kumbulla. [...]

I calciatori realmente monitorati sono quattro: Beukema e Lucumi del Bologna, Kossounou rientrato al Leverkusen e Balerdi del Marsiglia. Cartellini, milione più, milione meno, che si aggirano sulla ventina di milioni ciascuno (anche se Lucumi ha una clausola di 28). La concorrenza è alta: Beukema piace al Napoli, Kossounou potrebbe tornare all'Atalanta. Ma Gasp in qualche modo va accontentato. [...]

(Il Messaggero)