Gasperini day: a Trigoria si fa la Roma

IL TEMPO (L. PES) - Da Firenze a Trigoria in una settimana. Gasperini avvia la sua avventura sulla panchina giallorossa con una giornata all'insegna di riunioni e pianificazioni all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Il tecnico è arrivato nel quartier generale attorno alle 9 in una giornata intensa e nella quale si sono gettate le basi per la costruzione della sua prima Roma. Una visita attenta e meticolosa all'interno del centro sportivo nella quale Gasperini ha potuto toccare con mano le strutture che lo ospiteranno per i prossimi 3 anni di lavoro, a partire dalla prima parte di ritiro nel mese di luglio prima della partenza per l'Inghilterra. [...] Ore di lavoro ancora sul fronte Atalanta prima dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, al massimo domani. Poi sarà il momento dell'attesa per iniziare a lavorare sul campo con la prima conferenza stampa che potrebbe andare in scena dopo la metà del mese, ma ancora nulla di certo. Saranno giorni di confronti sulla rosa e di prime chiamate conoscitive ai calciatori. Priorità già individuate, invece, per il mercato: attacco, difesa ed esterno destro. Tra i nomi della lista di Ghisolfi c'è quello di Lucumì del Bologna. Un reparto dove Gasp dovrà valutare anche alcuni profili che rientreranno dai prestiti come Kumbulla ed Hermoso. [...]