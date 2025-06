Gasp vuole Krstovic e il Lecce fa il prezzo: "Costa 30 milioni"

Gian Piero Gasperini, ora alla Roma, ha un nome preciso per il suo attacco: Nikola Krstovic. Ghisolfi è già stato informato del desiderio del tecnico.

Un problema, però, persiste: il Lecce valuta il suo centravanti (11 gol e 5 assist la scorsa stagione) ben 30 milioni di euro e non sembra voler fare sconti. (...) Corvino ha dichiarato che "se un giocatore non vuole andare via, resta. Se invece ci chiede la cessione, valuteremo". Krstovic, a 25 anni, si sente pronto per il grande salto. La notizia ha già fatto il giro, con Milan e Leeds che si sono mosse sul giocatore. La Roma vorrebbe Krstovic come alternativa a Dovbyk. (...)

Chi è quasi certamente fuori dai piani è Tammy Abraham. L'inglese, rientrato dal prestito al Milan, ha un ingaggio elevato – sei milioni all'anno per altre due stagioni. La Roma cerca offerte che evitino minusvalenze: se arriverà quella giusta, Abraham partirà per lasciare spazio al successore.

Oltre a Krstovic, un'altra opzione è Gianluca Scamacca, che Gasperini ha incontrato al suo matrimonio. Scamacca è il piano B, con incertezze sulle sue condizioni fisiche.

Attenzione alle sorprese: se Dovbyk ricevesse un'offerta importante, Scamacca potrebbe tornare prepotentemente d'attualità. Difficile, ma non impossibile. L'ipotesi più concreta per l'attacco giallorosso è la riconferma dell'ucraino, con un Krstovic in più. Questo, a patto che Corvino e il Lecce non si mettano di traverso.

(Repubblica)