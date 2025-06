Gasp vuole il suo staff a Trigoria: via alla trattativa per i fedelissimi

Manca solo il comunicato ufficiale per poter annunciare Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma. [...] Ancora da delineare lo staff che farà parte della sua avventura romana. Sicuramente lo seguirà Tullio Gritti, storico vice di Gasp, mentre rimarrà a Bergamo Cristian Raimondi. Ancora da valutare invece quanti preparatori atletici arriveranno a Roma: Gabriele Boccolini, Domenico Borelli e Giacomo Milesi sono i tre fedelissimi per i quali Gasp sta spingendo con il club. Nessun ritorno invece per il dottor Riccardo Del Vescovo, ex medico proprio della Roma. [...]

Intanto sul fronte mercato in uscita, arriva un'altra buona notizia (finanziaria) per la Roma. Nella giornata di ieri è stato trovato l'accordo con il Benfica per la cessione a titolo definitivo di Samuel Dahl. Il club portoghese verserà 11 milioni di euro (il 10% spetterà al Djurgardens) con la Roma che manterrà il 40% della futura rivendita. [...] Resta aperto il caso Svilar che da due mesi aspetta un segnale dalla società. L'ultimo contatto tra le parti risale ormai ad aprile. [...]

(la Repubblica)