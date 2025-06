Gasp sbarca in città e vede Claudio. Poi l'incontro con ElSha e Pellegrini

L'era Gasperini è pronta a iniziare. Nella mattinata di ieri (insieme alla moglie Cristina) è atterrato nella Capitale con un volo proveniente da Parigi dove si trovava per assistere al Roland Garros. (...) Dopo il summit in Toscana della settimana scorsa, ieri ha avuto un colloquio con Claudio Ranieri ma da Trigoria smentiscono una sua presenza all'interno del centro sportivo. Oggi è atteso nella Capitale anche il procuratore del tecnico e nei prossimi giorni si inizierà a parlare di mercato e del programma estivo che al momento prevede una prima parte del ritiro al Fulvio Bernardini (possibile raduno tra il 9 e il 10 luglio) e una seconda in Inghilterra, a Burton Upon Trent dove si trova il centro federale della nazionale britan-nica. Da programmare le amichevoli: quelle ad agosto potrebbero essere contro il Lens (il 3) e con la Sambenedettese. (...) Ufficialmente l'allenatore ieri si trovava a Roma per il matrimonio di Scamacca, tenutosi a due passi dal Colosseo nella Basilica Santi Giovanni e Pao-lo al Celio. Presenti anche Pellegrini e El Shaarawy . Alla cerimonia, però, il grande assente è stato proprio Gasp che ha preferito non rubare la scena al centravanti dell'Atalanta. La sua presenza poteva attirare l'attenzione dei cronisti e dei curiosi presenti all'esterno. (...)

(Il Messaggero)