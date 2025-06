Gasp per la Roma e per l'azzurro

L'oro di Zingonia in questi anni non è passato inosservato, ma, non solo in termini economici. Gli oltre 400 milioni di plusvalenze fatte guadagnare da Gasperini all'Atalanta nelle ultime 9 stagioni è qualcosa di incredibile. Un binomio tra società e tecnico che ha portato alla Dea a cessioni milionarie nel giro di pochi mesi come successo con Hojlund, Koopmeiners, Kulusevski ecc. Bergamo ovviamente non è Roma e il "player trading" andrà sicuramente rivisto. C'è però un altro dettaglio che passa in secondo piano e cioè che il tecnico giallorosso ha un'altissima percentuale di valorizzazione di calciatori per la Nazionale. Se si parte dall'ultima rosa del ct Spalletti, infatti, ben 11 elementi provengono dall'Atalanta. [...] Toccherà dunque al Gasp provare a rivalorizzare anche i talenti azzurri presenti nella rosa della Roma, anche perché il tecnico è abituato a lavorare con gli italiani. [...]

(Il Messaggero)