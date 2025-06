Gasp lo sblocca punte, da Milito a Retegui con lui piovono gol: a Roma spera Dovbyk

Tre attaccanti, ma, nessuno potrebbe andare bene per il gioco di Gian Piero Gasperini. A meno che, il tecnico piemontese non faccia uno dei miracoli mostrati all'Atalanta, dove è riuscito a far esplodere tutti gli attaccanti. [...] Ad oggi, la Roma le punte le avrebbe, ma nessuna di loro convince. Dovbyk è poco mobile, ma, per quanto è stato pagato piazzarlo sarà dura. Abraham a Gasperini piaceva, ma, prima dell'infortunio era un giocatore diverso. Shomurodov, infine, può essere un'alternativa, anche se su di lui sono ripiombati alcuni club della MLS.

E allora servirà la cura Gasperini, che al primo anno ha portato tutte le sue punte a giocare benissimo, ma, non solo perché anche le seconde punte hanno reso meglio sotto la guida dell'ex tecnico dell'Atalanta. [...] Allora in tanti credono che lui possa essere la cura giusta anche per Dovbyk, che comunque quest'anno non ha segnato poco. Probabilmente Gasperini gli preferirebbe una punta più mobile, ma, se non si può sostituirlo allora si lavorerà con lui. [...]

(gasport)