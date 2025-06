Gasp: linea verde. Da Svilar a Koné e Soulé: la Roma dei talenti

La Roma di Gian Piero Gasperini comincia da un punto fermo: il futuro. O, meglio, da una nuova idea di presente costruita attorno ai giovani. [...] Il primo nome segnato in rosso sull'agenda del nuovo allenatore è quello di Matias Soulé. [...] Dopo un avvio incerto, nella seconda metà della stagione ha convinto anche i più scettici: dribbling, fantasia, personalità. Per Gasperini può rappresentare quello che erano Ilicic o Malinovskyi ai tempi dell'Atalanta. [...] Tra le certezze da cui ripartire c'è Mile Svilar, che a 25 anni è stato il miglior portiere dell'ultimo campionato. [...]

Il rinnovo è a un passo: 3 milioni netti più bonus per legarlo ancora a lungo alla Roma. In mezzo al campo c'è Manu Koné, francese classe 2001, prototipo del mediano moderno: intensità, letture, gamba. [...] In difesa, invece, la base si chiama Evan N'Dicka. Sempre presente nell'ultima Serie A, non ha saltato un minuto. [...] Ma il vero banco di prova del progetto è la crescita dei talenti "di casa". Tommaso Baldanzi e Niccolò Pisilli, entrambi impegnati con l'Under 21, devono fare il definitivo salto di qualità. [...] In cerca di consacrazione anche due volti arrivati lo scorso gennaio: Devyne Rensch e Salah-Eddine. [...] La Roma ha scelto la linea verde. Ora tocca al suo nuovo allenatore colorarla di giallorosso.

(corsera)