Gasp, le fasce sono da rifare. Wesley e De Cuyper i preferiti: ma occhio anche a Gosens

La Roma ad immagine e somiglianza di Gian Piero Gasperini ancora non si vede. [...] Dal 1 luglio si inizierà a fare sul serio a partire dalle fasce che ad oggi sono più che mai scoperte. Gasp ha costruito le fortune dell'Atalanta partendo dagli esterni. [...] E la Roma è già sicura di ripartire senza Saelemaekers sulla destra. [...] Su quel lato sono in pochi ad avere il "posto fisso". Saud è in uscita e piace a Tolosa e Lens. [...] Celik ha il contratto in scadenza nel 2026 e resta in bilico. [...] Chi invece avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte è Rensch. [...] Ranieri nella seconda parte della stagione in quella zona di campo ha utilizzato Soulé. Idea che però non convince a pieno il neo tecnico che vuole sfruttare l'argentino sulla trequarti. [...]

Per rinforzare la fascia destra il principale obiettivo è Wesley. [...] Piace a Gasperini che lo voleva all'Atalanta ed ha una valutazione di 30 milioni di euro. Occhi anche su Ratiu e Giay. La situazione è ingarbugliata anche sulla fascia sinistra. Zalewski è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. [...] In uscita anche Angelino. [...] L'ex Lipsia non convince Gasp che ha chiesto un altro tipo di giocatore: piacciono De Cuyper e Gosens. Sul primo c'è la forte concorrenza di Brighton e Milan. [...] Da quella parte c'è anche Salah-Eddine. Vero e proprio oggetto misterioso del mercato invernale. [...]

(il Messaggero)