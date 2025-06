Gasp e Max: non si fanno prigionieri

Sullo sfondo di una Juventus metà Casinò e metà casino, [...] il diritto all'errore andrebbe almeno tollerato; premesso tutto ciò, il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan e l'irruzione di Gian Piero Gasperini alla Roma tracciano confini marziali, speciali. [...] Sulla carta - e sottolineo "sulla", perché poi il campo può prendere strade diverse - appartengono al marchio dell'usato sicuro. L'ultima esperienza di Max è stata proprio alla Juventus. Juventus, snobbata persino dal Gasp dopo la marcia indietro di Antonio Conte. [...]

Il breviario di Allegri è l'anti circo. L'idea di Gasperini, lotta continua: in avanti, però, e a petto in fuori. Insomma: una scelta che unisce il passato al presente nella speranza che la "somma" dia il futuro; un balzo che in ambito anagrafico non determina scosse - visti i 73 abbondanti di Claudio Ranieri - ma a livello filosofico annuncia panorami tanto stimolanti quanto inquietanti. [...] Rude e truce, devoto al motto che privilegia il brutto carattere alla gestione "educata" degli attributi. [...] Incarna, l'hombre di Grugliasco, la volontà di sondare nuove galassie. [...] In gioventù, Allegri e Gasperini furono centrocampisti di tocco e non di clava. Li aspettano sfide che, di solito, non fanno prigionieri. Lo sanno. Si regolino.

(corsport - R. Beccantini)