Gasp, difesa da blindare: passi avanti per Lucumí

LEGGO (F. BALZANI) - Idee chiare e obiettivi che si stanno definendo. Nel giorno della presentazione alla stampa di Gasperini (ore 12), la Roma spera di fare passi avanti per tre giocatori messi da tempo nel mirino del tecnico. A partire da Lucumì, difensore del Bologna che ha una clausola da 28 milioni, ma pure un contratto in scadenza nel 2026. Ieri nuovi contatti per capire il prezzo imposto dai rossoblù che potrebbe gradire l'inserimento di Baldanzi. Il colombiano ha già fatto sapere di voler restare in Italia. Dove sarebbe felice di approdare De Cuyper. Il terzino cresciuto ed esploso a Bruges ha una valutazione di 25 milioni mentre la Roma è pronta a metterne sul piatto 18 per far partire il belga che ha impressionato Gasperini nell'ultima Champions.

Il terzo obiettivo e pallino di Gasp è O'Riley del Brighton su cui curiosamente c'è anche l'Everton proprio dei Friedkin. A proposito ecco il programma delle amichevoli estive: il 9 agosto si giocherà proprio nel nuovo stadio di Liverpool. Il 26 luglio in Germania contro il il Kaiserslautern mentre il 2 agosto toccherà al Lens. Poi sarà il turno dell'Inghilterra col ritiro di Burton che, oltre all'Everton, vedrà anche un impegno il 6 agosto contro l'Aston Villa. Il ritiro a Trigoria partirà il 13 luglio quando potrebbe essere già chiusa la campagna abbonamenti. Nel primo giorno di rinnovi, infatti, sono già 15 mila le tessere sottoscritte anche se con qualche caos creato da un bug.