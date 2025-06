Gasp all'attacco: il rebus è Dovbyk

Trovare un attaccante per Gasperini è un problema. Il tecnico non ha ancora fatto sapere chi vuole che faccia parte della rosa e chi no e guardando alle caratteristiche dell'attacco della Roma, nessuno ha le caratteristiche giuste per essere il centravanti ideale. Sotto esame è dunque finito anche Artem Dovbyk, che potrebbe essere sostituito. [...] I nomi del post ucraino non mancherebbero: da Woltemade, passando per Lucca e arrivando a Krstovic. Il tutto resta solo un'idea fino a quando non verrà chiarito il futuro dell'ex Girona. [...] Dovbyk dovrà dare qualcosa in più e dovrà farlo vedere anche a Gasperini.

Poi c'è Baldanzi, in grande forma e un giocatore da poter plasmare, sebbene non sia ancora pronto per fare il titolare. Così come non lo è più Stephan El Shaarawy, che resterà comunque a Trigoria per il suo ultimo anno di contratto. Il fiore all'occhiello del reparto sono sicuramente Soulé e Dybala. Il primo avrà più spazio, anche quando la Joya tornerà dall'infortunio. [...] L'obiettivo del Gasp è quello di aumentare il numero di gol stagionali, ma, è difficile farlo senza un centravanti di spessore. [...]

(Il Messaggero)