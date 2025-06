Gasp al massimo. L'assist di Friedkin per una Roma al top: "Alziamo il livello"

Ognuno immagina la felicità come vuole, i proprietari della Roma, i presidenti Dan e Ryan Friedkin, le hanno dato un nome e un cognome: Gian Piero Gasperini. Perché non è un post qualsiasi quello che i massimi dirigenti americani hanno recapitato ieri pomeriggio, attraverso i social, al nuovo tecnico giallorosso. [...] "Un leader definito da eccellenza, visione e risultati". [...] Friedkin e Gasp, dunque, parlano già la stessa lingua. Quella dell'ambizione e del lavoro. Perché la volontà è quella di seguire le indicazioni dell'allenatore in tutto e per tutto. [...]

Le richieste per l'estate riguardano 5-6 giocatori chiave: un difensore centrale, due terzini, un centrocampista di inserimento e due attaccanti. [...] "Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, aggressività", ha dichiarato Gasperini nella sua prima intervista con la tuta giallorossa. Caratteristiche che calzano a pennello per due giocatori con i quali la Roma ha allacciato i primi contatti: il terzino sinistro Maxim De Cuyper del Bruges e il centrocampista del Brighton Matt O'Riley. [...] A destra è spuntata invece la candidatura di Giorgos Vagiannidis. [...] In attacco, il punto interrogativo è sempre Artem Dovbyk. Ma a prescindere dalla permanenza dell'ucraino si cerca un numero nove con Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic come nomi graditi. [...]

