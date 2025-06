Gasp a tutta Roma

Nell'ufficio ha conservato i giornali dell'autunno 2016, quando stava per essere cacciato dall'Atalanta. Gian Piero Gasperini ricorda con orgoglio quel periodo, determinante per la sua carriera. [...] Era appena arrivato, aveva perso quattro partite su cinque. Ma la settimana dopo a Crotone, una città che conosce bene avendola condotta alla promozione in Serie B alla prima esperienza in un campionato pro, capì attraverso un convincente 3-1 che fosse opportuno osare. La settimana dopo a Bergamo arriva il Napoli. E Gasperini pesca dal laghetto di Zingonia tre pesciolini sconosciuti: il terzino Conti, il difensore Caldara, il centrocampista Gagliardini. [...] Conti, Gagliardini e Caldara, i giovani prodotti home made, finiscono rispettivamente a Milan, Inter e Juventus per circa 75 milioni complessivi. Non diventeranno mai bravi come il contesto creato da Gasperini lascerebbe credere. [...] Forse il carattere da generale fumantino nasce dopo la delusione dell'Inter. Napoleone durò 100 giorni tra l'uscita dall'Isola d'Elba e la definitiva capitolazione, Gasperini ad Appiano soltanto 73, trovando la sua Waterloo sul campo sintetico di Novara, nel suo amato Piemonte. [...] La lucidità del resto è indispensabile nelle decisioni. Ne avrà fatto tesoro Dan Friedkin dopo il frettoloso allontanamento di De Rossi, in quel caso dopo 4 giornate di campionato. Gasperini ha chiesto anche di questo strappo al presidente, nel meeting di Firenze che ha condotto all'accordo. Gli è stato garantito il tempo necessario per imporre la sua mentalità e la sua cultura. [...]

(Corsport)